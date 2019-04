Trama del film Ma cosa ci dice il cervello

Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore. Proprio come farÓ la sua protagonista, Paola Cortellesi, donna abituata alle angherie del quotidiano, alle prepotenze del traffico e che un giorno, rincontrando amici di vecchia data, avrÓ la forza per alzare la testa e smuovere qualcosa, magari rimettendo le cose al proprio posto.

