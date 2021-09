Trama del film Lucus a lucendo - a proposito di carlo levi

Con l'espressione Lucus a non lucendo, źbosco della non luce╗, Carlo Levi descrive il paesaggio conosciuto durante il suo confino in Basilicata. A distanza di due generazioni, Stefano Levi Della Torre intraprende un viaggio nei luoghi della vita pubblica di Carlo. I compagni di viaggio sono Carlo Ginzburg e Alessandra Lancellotti, che incarna un nuovo discepolo, ruolo che Stefano aveva ricoperto con Carlo. Il documentario Ŕ un confronto dialettico che alterna il paesaggio pittorico a quello memoriale, per divenire opera a sÚ stante in cui uno dei capolavori dellĺantropologia italiana, Cristo si Ŕ fermato a Eboli, trova una nuova traduzione cinematografica.

