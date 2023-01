Trama del film L'innocente (2023)

In quel di Lione, Abel lavora come guida in un acquario e non si č ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dŕ pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. L'ultimo della lista č l'ex-rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme a Sylvie. Abel perň č convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un'amica, Clémence.

