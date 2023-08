Trama del film Last film show

Il film racconta la storia di Samay (Bhavin Rabari), un bambino di nove anni che, vive in un remoto villaggio dell'India. ╚ il figlio di un venditore di tŔ (Dipen Raval), che lavora in una stazione ferroviaria, e di una giovane donna affettuosa (Richa Meena), bravissima in cucina. La prima volta che Samay entra in una sala cinematografica, rimane completamente affascinato dal mondo del cinema, intuendo che nella sala buia ogni cosa ha origine dalla magia della "luce". Totalmente ammaliato dalla settima arte, Samay ogni giorno marina la scuola per salire sul treno e dirigersi al cinema, finchÚ non viene trovato senza biglietto e buttato fuori dalla sala. Il bambino, per˛, non si arrende cosý facilmente e stringe un patto con Fazal (Bhavesh Shrimali), il tecnico del proiettore della sala cinematografica: Samay potrÓ guardare i film gratis nella cabina di proiezione, se in cambio porterÓ gli ottimi piatti cucinati da sua mamma.

