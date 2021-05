Trama del film La donna alla finestra

Una giovane donna soffre di d'ansia e di agorafobia, disturbi che non le permettono di uscire fuori di casa; Ŕ per questo che vive reclusa nel suo grande appartamento a New York, lontano dal marito e dalla figlia. Le sue giornate trascorrono l'una identica all'altra con la compagnia di vecchi film, un calice di vino e le sue pillole. Quando una nuova famiglia, i Russell, si trasferisce di fronte a casa sua, Anna ha un nuovo passatempo: spiare i suoi nuovi vicini di casa...

