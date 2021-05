Trama del film Io sono nessuno

Hutch Mansell, padre e marito sottostimato e trascurato, Ŕ abituato a non reagire a nessuna umiliazione. Quando una notte due ladri irrompono nella sua abitazione in periferia, rifiuta di difendere se stesso o la sua famiglia, speranzo di prevenire violenze maggiori. Il figlio adolescente Blake Ŕ deluso dal suo comportamento e la moglie Becca comincia ad allontanarsi maggiormente da lui. All'indomani dell'accaduto, la rabbia che Hutch cova esplode spingendolo a manifestare tutta la violenza di cui Ŕ capace. Si ritroverÓ allora a dover difendere come meglio pu˛ la sua famiglia da un pericoloso avversario e ad assicurarsi di non essere mai pi¨ sottovalutato da nessuno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film