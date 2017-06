Trama del film Il tuo ultimo sguardo

Il racconto di un amore sbocciato in un Paese dilaniato dalle guerre civili. Diretto dal due volte premio Oscar Sean Penn, la storia di Il tuo ultimo sguardo abbraccia un arco temporale di circa 13 anni: sullo sfondo dell'attuale stato di crisi in Sudan, inizia all'interno di una base di una missione delle Nazioni Unite, dove l'organizzazione ha fatto rifugiare un intero campo-profughi. Il dottor Miguel Leon (Javier Bardem), un medico impegnato in una missione di aiuto sanitario, e la dottoressa Wren Petersen (Charlize Theron), direttrice di un'organizzazione umanitaria, si incontrano e si innamorano alcuni anni prima, mentre in Liberia e in Sierra Leone esplode il conflitto armato. Nella cornice estremamente difficile della guerra in Liberia, Miguel e Wren dovranno trovare il modo per mantenere vivo il loro rapporto, nonostante le opinioni di entrambi per risolvere il conflitto siano diametralmente opposte e contrastanti.

Sei un blogger? Copia la scheda del film