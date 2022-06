Trama del film Il talento di mr. c

Disperato e a corto di soldi, l'attore Nicolas Cage accetta di partecipare dietro compenso alla festa di compleanno di un suo fan milionario. Finirŕ cosě per divenire un informatore della Cia - dal momento che il fan altri non č che un boss del narcotraffico - e per essere scelto come star in un film di Quentin Tarantino.

