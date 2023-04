Trama del film Grosso guaio all'esquilino - la leggenda del kung fu

Davide è un timido dodicenne costretto ad affrontare il malvagio bullo del quartiere per non fare brutta figura con Yasmin, la ragazza che gli piace. Decide di rivolgersi a un bizzarro maestro di kung-fu, Martino, ex star del cinema di serie B, oggi in declino e squattrinato. Tra improbabili allenamenti, rocambolesche fughe e qualche botta, Martino e Davide cresceranno insieme e impareranno ad affrontare le proprie paure.

