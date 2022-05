Trama del film Esterno notte

1978. L'Italia Ŕ dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall'altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un'epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, Ŕ il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti pi¨ importanti d'Italia. Proprio nel giorno dell'insediamento del governo che con la sua abilitÓ politica Ŕ riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l'intera scorta.

Sei un blogger? Copia la scheda del film