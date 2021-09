Trama del film Drive my car

Sebbene non sia ancora in grado di riprendersi dalla scomparsa della moglie, l'attore e regista teatrale Yusuke Kafusu accetta di mettere in scena Zio Vanja a un festival di Hiroshima. Qui, conosce Misaki, una giovane riservata che le Ŕ stata assegnata come autista. Nel corso dei loro spostamenti, la crescente sinceritÓ delle loro conversazioni costringe entrambi ad affrontare il loro passato.

