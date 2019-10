Trama del film Hole - l'abisso

In fuga dal suo passato, Sarah sta tentando di ricostruirsi una vita in una zona di campagna quando la scomparsa del piccolo figlio Chris tra i boschi sconvolge il suo equilibrio. Una volta tornato, Chris non Ŕ pi¨ lo stesso e il suo comportamento Ŕ sempre pi¨ inquietante. Ben presto, Sarah capirÓ che il bambino tornato potrebbe non essere suo figlio....

