Trama del film Criminali come noi

Il film č ambientato nel 2001 in una cittadina sperduta nei pressi di Buenos Aires. Racconta la storia di alcuni amici che decidono di raccogliere una somma di denaro, necessaria per acquistare alcuni silos abbandonati cosě da fondare una cooperativa agricola. Purtroppo, perň, la crisi economica incombe e il gruppo viene truffato dal direttore della banca e da un legale e finiscono per perdere tutti i loro soldi, tra cui i pochi risparmi che avevano. Non volendo arrendersi cosě, decidono di vendicarsi del danno subito, improvvisarsi criminali e "rubare in casa di ladri"...

