Trama del film Corpo e anima

Endre, direttore amministrativo di un mattatoio industriale, č sospettoso nei confronti di Mária, nuova responsabile del controllo qualitŕ inviata dalle autoritŕ. Endre pensa che Mária sia eccessivamente formale e troppo concentrata su sé stessa. E trova anche che sia troppo severa nel valutare la qualitŕ delle carni. Semplicemente, Mária applica sul lavoro lo stesso ordine che utilizza nella gestione della sua vita. Nel corso di colloqui di routine, una psicologa scopre che Mária ed Endre condividono lo stesso ricorrente sogno. Introversi, non sanno che cosa significhi e si sentono a disagio. Il giorno successivo verificano un'altra volta: hanno fatto ancora lo stesso identico sogno. Diventa cosě chiaro che Mária ed Endre si incontrano ogni notte in un territorio comune: una foresta innevata, calma, dove sono due leggiadri cervi che si amano. Esitando, Mária ed Endre accettano quella strana coincidenza. Non possono ignorare l'intimitŕ che li lega cosě facilmente nei loro sogni. Per due persone in apparenza del tutto estranee all'amore non č semplice ricreare nell'ampia luce del giorno la relazione armoniosa delle loro notti solitarie...

