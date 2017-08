Trama del film Cattivissimo me 3

Gru, Margo, Edith e Agnes tornano per una serie di esilaranti avventure in Cattivissimo Me 3, il terzo film della serie di successo creata da Chris Meledandri. Dopo il matrimonio con Lucy Wilde, Gru dovrÓ affrontare un nuovo cattivissimo nemico, Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto diventando ossessionato dal personaggio che ha interpretato negli anni 80, il quale si dimostrerÓ essere il nemico pi¨ temibile che Gru abbia mai incontrato.

Film collegati a CATTIVISSIMO ME 3

Sei un blogger? Copia la scheda del film