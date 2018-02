Trama del film Black panther

Dopo la morte di suo padre, mostrata in Captain America: Civil War, il giovane principe T'Challa (Chadwick Boseman) torna a casa per salire sul trono di Wakanda, un'immaginaria nazione nel continente africano, isolata ma tecnologicamente avanzata, e ricca di giacimenti di vibranio. Quando due pericolosi nemici cospirano per portare il regno alla distruzione, T'Challa Ŕ pronto a raccogliere l'ereditÓ di suo padre e a indossare gli artigli di Black Panther. Non Ŕ la prima volta che il giovane re usa l'identitÓ segreta per fare giustizia: nell'epica battaglia tra lo sprezzante Stark e il cocciuto Rogers, aveva giÓ messo le sue abilitÓ al servizio di Iron Man, in cerca dello scontro diretto con il Soldato d'Inverno. Questa volta, invece della fragile alleanza con la parte pi¨ facoltosa dei Vendicatori, T'Challa fa squadra con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman), completamente ignaro delle ricchezze locali, e con il corpo speciale wakandiano delle Dora Milaje, tra le quali figura anche l'amata Nakia (Lupita Nyong'o). Come Freeman, apparso in Civil War, anche Andy Serkis torna nei panni del trafficante d'armi Ulysses Klaue, conosciuto in Avengers: Age of Ultron.

Sei un blogger? Copia la scheda del film