Trama del film Bastardi a mano armata

Michele vive in uno chalet tra le montagne con la moglie Damiana e la figliastra Fiore, un'adolescente con cui ha una relazione piuttosto complicata. Una notte, Sergio irrompe nella loro abitazione prendendoli in ostaggio. Si trova lž per una missione particolare: deve recuperare per conto di Caligola il prezioso bottino di un furto di tempo prima.

