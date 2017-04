Trama del film Baby boss

BABY BOSS Ŕ una divertente commedia per grandi e piccoli, che racconta cosa succede all'interno di una famiglia quando arriva un nuovo bebŔ. Il tutto raccontato dal punto di vista fantasioso di un bambino di 7 anni, di nome Tim. Nella testa di un bambino di sette anni, l'arrivo a casa di un fratellino Ŕ infatti un evento misterioso e affascinante, da romanzare e interpretare con tutti i ghiribizzi e gli slanci dell'immaginazione. Timothy Templeton, ad esempio, se lo vede arrivare in taxi, vestito di tutto punto in abiti eleganti e cravatta su misura, ventriquattrore alla mano e mocassini lucidi. La vita da figlio unico che conosceva cambia radicalmente e condividere l'attenzione dei genitori Ŕ il sacrificio minore. Il nuovo arrivato non Ŕ soltanto molesto e rumoroso, come tutti i bambini, Ŕ un ometto maturo che maschera discorsi da adulto con farfugliamenti adorabili e incomprensibili "bubu dada". I sospetti di Timothy sono fondati: suo fratello minore Ŕ un agente infiltrato della Baby Corp e l'appuntamento giochi Ŕ in realtÓ una riunione segreta in salotto con un gruppo di suoi pari. Insomma, Baby Boss altri non Ŕ che una spia in missione segreta, e solo Tim potrÓ aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in un'avventura stravagante e, per riuscire a sventare un complotto ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e bambini.

