Trama del film Asterix & obelix - il regno di mezzo

Dopo un colpo di stato organizzato da Deng Tsin Qin, un principe traditore, l'Imperatrice della Cina Ŕ stata fatta prigioniera. Aiutata da Finalthesis, una mercante fenicia, e da una fedele guardia del corpo, Mai Wei, l'unica figlia dell'imperatrice, la principessa Sass-Yi, arriva in Gallia, per chiedere aiuto ad Asterix e Obelix e alla magica pozione del druido Panoramix capace di dargli una forza sovrumana. I due galli accettano di aiutare la principessa e sua madre e partono per il misterioso Oriente.

