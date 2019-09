Trama del film Antropocene - l'epoca umana

IL film racconta quello che sta accadendo da metÓ del XX secolo, in seguito a profondi e duranti cambiamenti siamo entrati nell'epoca dell'antropocene: una fase della scala geologica in cui l'uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Gli esseri umani non sono pi¨ solo dei partecipanti alla vita del Pianeta, sono una forza dominatrice che esercita ormai il suo potere sull'intero globo: oceani, paesaggio, agricoltura e animali. Il risultato potrebbe essere un cambiamento catastrofico su scala planetaria, infatti non c'Ŕ modo di tornare indietro.Viviamo giÓ in un mondo diverso, Ŕ in atto una trasformazione irreversibile nel comportamento della Terra.

