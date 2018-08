Trama del film Ant-man and the wasp

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue responsabilitÓ come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrÓ indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherÓ di far luce sui segreti del proprio passato.

