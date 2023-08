Trama del film Anatomy of a fall

Sandra, Samuel e il loro figlio non vedente Daniel hanno vissuto in una remota localitÓ di montagna nell'ultimo anno. Quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene avviata un'indagine per morte in circostanze sospette. Nell'incertezza, Sandra viene incriminata: Ŕ stato suicidio o omicidio? Un anno dopo Daniel assiste al processo di sua madre, una vera e propria dissezione della relazione dei suoi genitori...

