Trama del film 2028: la ragazza trovata nella spazzatura

╚ il 2028 e la schiavit¨ Ŕ di nuovo legale in Polonia. Dal 2026, infatti, il governo ha autorizzato la cosiddetta "automazione" dei colpevoli di reati gravi: a costoro viene somministrata con regolaritÓ una sostanza chiamata Vaxima, che cancella loro la memoria e li rende innocui per la societÓ, consentendogli di svolgere mansioni che non richiedano capacitÓ intellettive, siano esse utili alla comunitÓ o profittevoli per i privati a cui vengono affidati. Simon, un attivista antischiavista, annuncia nel disinteresse generale di volersi suicidare in diretta streaming la notte di Capodanno per protestare contro questa pratica, nella speranza di scuotere le coscienze della gente. Il giorno prestabilito, Simon trova una ragazza nel cassonetto della spazzatura e capisce che si tratta di una schiava. Tra i due si crea un forte legame e inizia cosý un viaggio che aiuterÓ entrambi a ritrovare la forza per lottare e lĺamore per la vita.

