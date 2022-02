Trama del film La fantastica signora maisel - stagione 4

Dopo l’esperienza sul palco di Baldwin, ha infatti capito che deve mirare ad avere uno show tutto suo in cui dire quello che vuole, come vuole. Susie è scettica, soprattutto perché Midge è una donna in un mondo di uomini - che comunque arrancano per il successo - e ha una lingua tagliente che non è di aiuto per rimediare gli ingaggi che vorrebbe.

