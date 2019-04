Trama del film Dolceroma

Il film segue la storia di Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy), un aspirante scrittore che Ŕ costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Che finalmente arriva. Un grande produttore cinematografico, Oscar Martello (Luca Barbareschi), ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo "Non finisce qui", ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista (Luca Vecchi) Ŕ incompetente e il risultato Ŕ disastroso...

