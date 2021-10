Trama del film Yara

Il film Ŕ incentrato sul caso di Yara Gambirasio (Chiara Bono), la tredicenne di Bembrate di Sopra, nel Bergamasco, misteriosamente scomparsa nel 2010, dopo aver terminato una lezione di ginnastica ritmica presso il centro sportivo del suo paesino. Quella fredda sera del 26 novembre, Yara non fa ritorno a casa. Iniziano cosý per la famiglia mesi di inferno, nei quali si chiedono se la giovane sia ancora viva. Solo il ritrovamento del corpo della ginnasta permetterÓ di ottenere un primo indizio, un DNA sconosciuto, che consentirÓ, dopo una lunga ricerca e un grande aiuto da parte di tutta la popolazione di Bembrate, d'individuare un sospettato, un uomo, Massimo Bossetti, fino a quel momento per nulla preso in considerazione...

