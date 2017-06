Trama del film Wonder woman (2017)

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un'isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme allĺuomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirÓ i suoi poteri e il suo vero destino.

