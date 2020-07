Trama del film Vulnerabili

Il film racconta l'intreccio di tre famiglie differenti. Josephine e Tomas, sono felicemente sposati da poco, quando i genitori di lei scoprono quale sia la verità che si cela dietro al loro matrimonio. Melanie, annuncia la sua gravidanza alla famiglia, chiarendo che il padre del bambino non sarà mai il loro genero ideale. Anthony, vive con la testa tra le nuvole e non è certo fortunato in amore, dovrà però farsi caso della madre improvvisamente malata.

