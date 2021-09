Trama del film Unplanned - la storia vera di abby johnson

Il film si basa sulla storia vera di Abby Johnson, narrata nelle memorie autobiografiche pubblicate con l'omonimo titolo nel 2011. Abby Johnson (Ashley Bratcher) Ŕ una giovane ragazza al primo anno di college. Un giorno incappa in uno stand di Planned Parenthood (una delle pi¨ grandi catene statunitensi di cliniche abortiste) nel campus e nonostante i suoi valori pro-life, si fa convincere a diventare una volontaria, poichÚ affascinata dal discorso che le fanno sul voler ridurre il numero di aborti. Una volta laureata, viene assunta come accompagnatrice delle donne che desiderano abortire (per "proteggerle" dai manifestanti pro-life che fuori della clinica cercano di dissuaderle) e nel 2008 diventa responsabile di una clinica a Bryan, in Texas...

