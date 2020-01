Trama del film Una storia d’arte

Il film è la storia di Elvira, settantenne borghese abbiente e piena di vizi, e di Antonio, ragazzo di vent'anni che lavora come idraulico e con un carattere molto forte. Una donna elegante e colta, un giovane apparentemente grezzo e ignorante, cosa avranno in comune? Sono due persone molto diverse, ma hanno entrambi una forte passione per l'arte. Quando scopre che Antonio ama dipingere, Elvira decide di lanciarlo come pittore, investendo su di lui tempo e denaro. La donna spera così di esaudire quel sogno, che non è riuscita a realizzare lei stessa nel corso della sua vita. Inizialmente Antonio è entusiasta di quest'opportunità e, ingenuo come un bambino, sogna un futuro radioso nel mondo dell'arte. Il desiderio di fama, di rivalsa e di potere, però, oscurano il suo lato più innocente, facendo emergere una parte di lui molto fredda e calcolatrice. A complicare il destino di entrambi sarà la bellissima villa in stile Liberty, che cela tra i suoi corridoi e dietro le sue porte un oscuro segreto...

