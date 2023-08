Trama del film Una stanza tutta per se'

Il film racconta la storia di Uri, un ragazzo di diciassette anni che al suo primo colloquio con l'esercito fallisce miseramente, commettendo un errore clamoroso: dire la veritÓ. Il giovane, infatti, ha rivelato che nell'ultimo periodo condivide la stanza con la madre. Da quando suo padre Ŕ andato via di casa, sua madre non ha voluto pi¨ dormire in quella che era la camera coniugale, preferendo dormire con il figlio nella sua stanza. Uri ammette anche ingenuamente di fronte allo scrutinatore di non essere affatto adatto a entrare nell'esercito. Mentre sta per terminare il suo ultimo anno di liceo, il ragazzo si ritrova a dover trovare la sua futura strada e una stanza per sÚ, da dove affacciarsi e affrontare il mondo degli adulti.

Sei un blogger? Copia la scheda del film