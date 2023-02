Trama del film Una relazione passeggera

Il film racconta di come una madre single e un uomo sposato intreccino una relazione, pur sapendo che il loro legame sarÓ puramente fisico. Entrambi sanno che non potranno mai avere alcun futuro come coppia, ma pi¨ trascorrono del tempo insieme e pi¨ si sentono in sintonia. ╚ cosý che i due si ritroveranno sorpresi dal grado di complicitÓ che sono riusciti a raggiungere in breve tempo, ma come finirÓ la loro storia?

