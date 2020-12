Trama del film Tutto normale il prossimo natale

Scontento da sempre per dover condividere il suo compleanno con i festeggiamenti del Natale, Jorge non sopporta pi¨ quella che Ŕ la stessa situazione da anni fatta di abitudini che non sono mai cambiate. Il Natale che sta per arrivare gli riserva per˛ una sorpresa inaspettata: cadendo dal tetto, Jorge perde conoscenza e ritorna in sÚ solo dopo un anno, senza alcun ricordo degli ultimi dodici mesi...

