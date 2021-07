Trama del film Tigers

Il film racconta la storia di Martin (Erik Enge), una giovane promessa del calcio svedese, che a soli 16 anni viene acquistato da una delle squadre pi¨ forti d'Italia. Nonostante abbia coronato il suo sogno entrando nell'ambiente professionistico, per diventare un bravo e famoso calciatore, per˛, bisogna anche accettare i suoi lati negativi: Martin dovrÓ sopportare la solitudine, la pressione sul campo e dedicarsi al calcio con dedizione. ╚ proprio a questo punto che il ragazzo si domanda se tutti questi sacrifici ne valgano la pena in un mondo sportivo in cui ognuno ha un prezzo. Ma la cosa che pi¨ lo tormenta Ŕ se questa sia davvero la vita che ha sempre agognato o se il suo sia solo un sogno nel cassetto destinato a restar tale...

