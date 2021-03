Trama del film The mauritanian

Detenuto senza alcuna valida ragione nel carcere di Guantanamo per oltre un decennio, il mauritano Mohamedou Ould Slahi chiede l'aiuto dell'avvocatessa Nancy Hollander per essere difeso, tornare finalmente in libertÓ e raccontare gli abusi e le torture subite dagli ufficiali statunitensi.

