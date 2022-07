Trama del film The man from toronto

Il più famigerato assassino del mondo e il peggiore buono a nulla di New York vengono scambiati l'uno per l'altro in una pasticciata situazione che si determina in occasione dell'affitto di una casa sulla piattaforma Airbnb. I due si troveranno forzatamente costretti a comunicare e collaborare per potersela cavare.

