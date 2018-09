Trama del film The ghost of peter sellers

Nel 1973 Peter Sellers recit˛ in una commedia sui pirati per la Columbia Pictures (Ghost in the Noonday Sun). Ma perse immediatamente interesse nei confronti del film al punto da sabotarlo, facendo licenziare i produttori e poi rivoltandosi contro il suo amico regista, Peter Medak. Oltre a essere la storia di una produzione sgangherata, questo documentario Ŕ anche il racconto di un giovane regista che camminava ad ampie falcate verso la gloria. Medak, in precedenza, aveva inanellato, uno dopo l'altro, tre successi, tra cui The Ruling Class (La classe dirigente) nel 1972 con Peter O 'Toole. Il film sui pirati cambi˛ la sua carriera per sempre. Dopo quarantacinque anni le ferite sono a malapena rimarginate e per Medak si presenta l'opportunitÓ di raccontare quella vicenda e levarsi il peso di quel fallimento. The Ghost of Peter Sellers Ŕ un film tragicomico su ci˛ che occorre per essere un regista e per sopravvivere al tuo pi¨ grande disastro.

