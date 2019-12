Trama del film The farewell - una bugia buona

Billi, una testarda donna cinese-americana, rientra in Cina quando all'amata nonna non rimane molto tempo da vivere a causa di un male incurabile. Si ritroverÓ a dover lottare contro la decisione della famiglia di tenere all'oscuro la nonna sulle sue condizioni mentre chiunque si impegna a mettere in scena un veloce matrimonio per riunirsi un'ultima volta tutti insieme.

