Trama del film The deep

L'incredibile storia di un uomo, sopravvissuto a un incidente, in una barca da pesca, che ha sfidato la natura per sopravvivere al congelamento del mare islandese nel bel mezzo dell'inverno. In una lotta contro le probabilitŕ, si dirige verso le isole vicine, affrontando un viaggio estenuante attraverso un terreno vulcanico prima di arrivare in un posto sicuro. Il suo intenso calvario valse un'attenzione a livello internazionale, assieme alla pressione derivante da un'ampia indagine fisica.

Sei un blogger? Copia la scheda del film