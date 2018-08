Trama del film The darkest minds

Quando Ruby (Amandla Stenberg) si era svegliata il giorno del suo decimo compleanno, qualcosa in lei era cambiato. Qualcosa di abbastanza allarmante da spingere i genitori a chiuderla in garage e chiamare la polizia. Qualcosa che l'aveva fatta arrivare a Thurmond, un duro "campo di riabilitazione" del governo. Anche se Ruby era scampata all'epidemia che aveva ucciso la maggior parte dei bambini in America, la misteriosa malattia aveva lasciato in lei e negli altri sopravvissuti qualcosa di gran lunga peggiore: spaventose capacitÓ che non erano in grado di controllare.

