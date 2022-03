Trama del film Sul sentiero blu

Il documentario vede un gruppo di ragazzi autistici, in compagnia del loro medici e dei loro educatori, percorrere il sentiero della via Francigena lungo 200 km, che richiede nove giorni di cammino. Durante l'itinerario i ragazzi avranno modo di fare questa fantastica esperienza, che costa certamente fatica, ma che permette loro anche di divertirsi e soprattutto di fare conoscenza e crescere. Il percorso della via Francigena consente loro, mediante appositi programmi abilitativi, di riuscire a incrementare le competenze sociali e, in particolare, ad aiutarli a imparare a gestire quelle che possono essere emozioni forti, come quando ci si sente in difficoltà. Un'esperienza per questi ragazzi non solo scientifica, ma soprattutto umana, che ha permesso loro di imparare a gestire la vita sociale e le relazioni umane in un percorso di vita, fatto passo dopo passo.

