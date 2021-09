Trama del film Sulla giostra

Irene Ŕ una donna bella e di successo. Appena finiti gli studi, ha abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove, contando solo sulle proprie forze, ha avviato una casa di produzione. I suoi sono giorni indaffarati, tra tanto lavoro, un figlio adolescente e un ex marito assente. Quando sua madre decide di vendere la villa di famiglia, Irene pensa di utilizzare la sua parte di ricavato per superare un momento di difficoltÓ economiche. Ma succede qualcosa di inaspettato. Ada, la vecchia governante, si rifiuta di lasciare la casa. Irene Ŕ costretta a tornare in quel paesino che le Ŕ sempre stato stretto e confrontarsi con una dimensione arcaica che ormai non le appartiene pi¨. Ma Ŕ una donna determinata e cacciare Ada non sarÓ un problema... o almeno cosý crede.

