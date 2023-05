Trama del film Spoiler alert

Il film racconta la storia della relazione tra il giornalista Michael Ausiello e il fotografo Kit Cowan (Jim Parsons e Ben Aldridge). Un amore profondo che dura da 14 anni e sembra uscire da una commedia romantica. Per Michael, Kit è tutto il suo mondo e la famiglia amorevole che non ha mai avuto, anche grazie ai suoi genitori Marilyn e Bob (Sally Field e Bill Irwin), che dopo un primo momento di esitazione lo accolgono come fosse loro figlio. La vita scorre quasi perfetta, contornata dalla loro vivace cerchia di amici a Manhattan. Ma il rapporto purtroppo prende una svolta tragica quando a Cowan viene diagnosticata una rara forma di cancro. Il film si concentra sugli undici mesi che i due trascorrono insieme e sui cambiamenti che rafforzano il loro rapporto e li aiutano a lottare contro la malattia.

