Trama del film Spirit - il ribelle

Lucky Prescott non ha mai conosciuto la sua defunta madre, Milagro Navarro, un'impavida stuntwoman cavallerizza di Miradero, una piccola cittŗ ai confini della frontiera. Come sua madre, Lucky non Ť una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Lucky Ť cresciuta in una cittŗ della Costa orientale degli Stati Uniti sotto l'occhio vigile di Cora, ma quando la ragazza sfida la sorte con avventure rischiose, sua zia decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim, a Miradero.

