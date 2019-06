Trama del film Sir - cenerentola a mumbai

Una fiaba moderna ambientata in una luminosa Mumbai odierna, dove la giovane Ratna (Tillotama Shome) lavora come domestica per Ashwin (Vivek Gomber), erede di una ricca famiglia del posto. Nonostante possegga tutto e in apparenza conduca una vita perfetta, il ragazzo Ŕ disilluso dal proprio futuro; al contrario, Ratna non possiede nulla, ma Ŕ ricca di speranza e determinazione e lotta testardamente per i suoi sogni, senza alcuna intenzione di rinunciarvi. I loro due mondi sembrano cosý opposti e distanti, ma si avvicineranno a tal punto da far emergere nei due giovani sentimenti inaspettati. Ratna e Ashwin sapranno essere pi¨ forti delle barriere che li dividono e riusciranno a superarle?

Sei un blogger? Copia la scheda del film