Trama del film Shark - il primo squalo

Il film inizia con un sommergibile oceanico - parte di un programma internazionale di osservazione sottomarina - che viene attaccato da un'imponente creatura che si riteneva estinta e che ora giace sul fondo della fossa piý profonda del Pacifico con il suo equipaggio intrappolato all'interno. Il tempo stringe, l'esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor (Jason Statham) viene incaricato da un visionario oceanografo cinese (Winston Chao), contro il volere della figlia Suyin (Li Bingbing), di salvare l'equipaggio - e l'oceano stesso - da questa inarrestabile minaccia: uno squalo preistorico di quasi 23 metri conosciuto come Megalodon. Quello che nessuno avrebbe potuto immaginare era che, anni prima, Taylor si era giŗ trovato faccia a faccia con quella terrificante creatura. E ora, in squadra con Suyin, deve affrontare le sue paure e mettere a rischio la propria vita per salvare l'equipaggio intrappolato laggiý e ritrovarsi ancora una volta di fronte al piý grande predatore di tutti i tempi.

