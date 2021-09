Trama del film Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli

Il protagonista Shang-Chi, interpretato sullo schermo da Simu Liu, Ŕ apparso per la prima volta nei fumetti nel 1973. Conosciuto anche come Maestro del Kung-Fu, Shang-Chi Ŕ un giovane supereroe che non sa realmente chi sia nÚ di cosa sia capace, deve imparare a gestire ogni parte di sÚ e intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso. Deve affrontare il bene, il male, la luce e l'oscuritÓ e tentare di farli convivere per poter raggiungere il suo pieno potenziale, un potere che pu˛ permettergli di duplicare se stesso infinite volte. Sulla sua strada trova alcuni personaggi pronti a dargli del filo da torcere, appartenenti all'organizzazione terroristica chiamata Dieci Anelli. A capo della gang c'Ŕ qualcuno con cui in passato Shang-Chi ha giÓ avuto a che fare: il temibile Mandarino.

