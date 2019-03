Trama del film Sara e marti - il film

Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia) sono due sorelle. Cresciute a Londra, si sono trasferite insieme al padre a Bevagna, un piccolo borgo medievale nel cuore dell’Umbria, dove hanno iniziato una nuova vita. L'estate sta per finire e mentre Marti è impegnata nella preparazione di due feste dove dovrà suonare e cantare, Sara, che non ha nulla da fare, accoglie con entusiasmo l'idea di accompagnare i Catalano (Luigi De Giuseppe, Guido Laudenzi) in partenza per la Sicilia. La località dove sono diretti è Modica, che per un caso della sorte, è il luogo dove la mamma delle due sorelle ha passato l'infanzia. Modica si rivelerà un luogo pieno di ricordi e sorprese.

