Trama del film Sami blood

La quattordicenne Elle Marja Ŕ una ragazzina sßmi [lÓppone] che vive in una comunitÓ di allevatori di renne. Esposta alla discriminazione degli anni Ĺ30 e alla certificazione della razza per frequentare la scuola, inizia a sognare una vita diversa. Per realizzare questo desiderio, per˛, dovrÓ allontanarsi dalla sua famiglia e dalla cultura della sua gente diventando unĺaltra.

