Trama del film Robin hood - l'origine della leggenda

Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l'intera contea di Nottingham Ŕ dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertÓ in cui vive il suo popolo lo spingono cosý a tramare per organizzare un'audace rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerÓ il leggendario Robin Hood e, forse, cercherÓ anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

